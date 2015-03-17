Новый собственник поменяет проект застройки Мытного двора

Согласно заключению экспертизы, двухэтажное здание будет переоборудовано под жилой многоквартирный дом.

Новый владелец территории Мытного двора, компания ГК Formula City, решила заменить проектировщика и представила обновленный план реконструкции исторического здания на проспекте Бакунина. Акт историко-культурной экспертизы проектной документации был опубликован 24 июля на сайте Комитета по государственному охране памятников, на что обратило внимание издание "Деловой Петербург".

За новый проект отвечает мастерская "Евгений Герасимов и партнеры". Ранее документацию разрабатывало архитектурное бюро "Студия 44". Согласно заключению экспертизы, двухэтажное здание будет переоборудовано под жилой многоквартирный дом. На первом этаже расположатся коммерческие помещения с отдельным входом из галереи вдоль проспекта Бакунина. Для этого вновь будут открыты зашитые ранее проемы.

При этом эксперты отметили, что сваи, стены, колонны и перекрытия здания находятся в аварийном состоянии и требуют замены на железобетонные конструкции. Колонны впоследствии будут использоваться как декоративные элементы. Также планируется углубление подвала на полметра.

Ранее мы сообщили о том, что на месте бизнес-центра у "Невской ратуши" построят жилой комплекс.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович (проект бюро "Студия 44")