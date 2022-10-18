На месте бизнес-центра у "Невской ратуши" построят жилой комплекс

Площадь здания составляет порядка 6,2 тыс. "квадратов", а участков – около 5,5 тыс. "квадратов".

Бизнес-центр класса С с двумя участками на Новгородской улице, 14, в Петербурге намерены снести ради строительства жилого комплекса. Об этом 24 июля пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные Росреестра.

Площадь здания составляет порядка 6,2 тыс. "квадратов", а участков – около 5,5 тыс. "квадратов". Проект жилого комплекса девелопера "Балтийская коммерция", который появится на месте бизнес-центра, уже согласовал городской комитет по охране памятников. По словам директора отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антона Орлова, рыночная стоимость земли – до 1 млрд рублей.

Локация расположена в тихой, нетуристической части Центрального района, что, с одной стороны, позволяет ее жителям оценить все преимущества жизни в центре города, а с другой – обеспечивает комфорт проживания ввиду удаленности от наиболее оживленных улиц. Основной недостаток – обилие производственных территорий, наследия серого пояса. Алия Ханбекова, руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Петербурге

Ранее мы рассказывали о том, что территорию Кронштадта застроят жильем и социальными объектами.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)