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Митингующие в Ереване ушли от Дома правительства

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Некоторые из митингующих ушли на другую часть площади.

Митингующие в Ереване ушли от Дома правительства в центре города, полиция ослабила оцепление. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Протестующие выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Сейчас они покинули территорию возле здания — некоторые из митингующих ушли на другую часть площади, где располагается палаточный городок и сцена.

Ранее в Армении отменили новогодние праздничные мероприятия.

Видео: Youtube/As Max

Теги: армения, ереван, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Bujko Mixail
Сегодня 16:15

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