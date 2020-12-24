Некоторые из митингующих ушли на другую часть площади.

Митингующие в Ереване ушли от Дома правительства в центре города, полиция ослабила оцепление. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Протестующие выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Сейчас они покинули территорию возле здания — некоторые из митингующих ушли на другую часть площади, где располагается палаточный городок и сцена.

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Видео: Youtube/As Max