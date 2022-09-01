Миссия МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию

Миссия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на текущий момент въехала на подконтрольную России территорию. Об этом журналистам сообщил глава администрации города Энергодар Александр Волга. Чиновник пояснил, что эксперты ожидаются в населенном пункте примерно в течение часа.
По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодар.
Александр Волга, представитель местной власти
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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