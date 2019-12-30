Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" внесла предложения по развитию отрасли в стране.

Михаила Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого и среднего бизнеса. "Партия Роста" Бориса Титова просил премьер-министра освободить отрасль от налогов на три года. С соответствующим письмом уполномоченный президента обратился к чиновнику. Предприниматель предлагает правительству перейти к системе, которая действует в Казахстане.

Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства прокомментировал эксперт

Титов также считает, что отечественной промышленности необходимо дать доступ к долгосрочному беззалоговому кредитованию. Предприниматель полагает, что в России следует ввести инструмент, предполагающий рефинансирование Центробанком кредитов коммерческих организаций и институтов развития. Это должно происходить в рамках проектного финансирования под ноль процентов годовых. Также среди инициатив - дать право на применение ускоренных сроков амортизации на новое оборудование. Амортизацию следует рассчитывать не только по налогу на прибыль, но и по налогу на имущество и НДС. В документе говорится о субсидировании ипотеки до уровня в пять процентов для семей, которые нуждаются в улучшении жилищного пространства. Все необходимые экономические расчеты партия готова предоставить правительству.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента.

Фото: Piter.tv

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