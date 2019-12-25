Чиновник не исключил введение в РФ дополнительных мер поддержки для бизнеса.

Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса. Об этом премьер-министр страны рассказал во время совещания с политической партией ЛДПР в Государственной Думе. Чиновник объяснил, что РФ значительно недополучит нефтегазовые доходы в 2020 году. Мишустин предупредил, что принятых мер поддержки правительством российских экономических отраслей может оказаться недостаточно.

Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать прокомментировал спикер

Глава правительства напомнил, что профильным ведомствам нужно будет планировать новые меры поддержки, а также решать вопросы, связанные с обеспечением региональных, местных и федерального бюджетов для помощи бизнес-индустрии.

Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус.