По его словам, показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в нынешнем году были выполнены.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о рекордном урожае. Об этом он сообщил на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

По словам главы правительства, показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в нынешнем году были выполнены. Он подчеркнул, что речь идет о показателям по мясу, рыбе, растительному маслу, сахару и зерну.

Ранее Мишустин заявил о необходимости усилить сотрудничество ЕАЭС с другими объединениями.

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