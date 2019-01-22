По его словам, сфер для практической кооперации в ЕАЭС становится все больше.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить сотрудничество ЕАЭС с другими объединениями. Об этом он рассказал на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, сфер для практической кооперации в ЕАЭС становится все больше. Мишустин отметил, что союз остается открытым для всех, кто готов к взаимовыгодному и равноправному партнерству. Глава правительства напомнил про реализацию соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией. Он также подчеркнул, что налажен активный диалог с региональными объединениями ШОС и АСЕАН.

Ранее Мишустин заявил, что для построения экономики данных нужна сильная ИТ-отрасль.

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