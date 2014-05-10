Мишустин: для построения экономики данных нужна сильная ИТ-отрасль

По его словам, Россия больше чем на половину обеспечивает себя отечественными серверными платформами.

Для построения экономики данных нужна сильная ИТ-отрасль. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам главы правительства, Россия больше чем на половину обеспечивает себя отечественными серверными платформами и системами хранения информации. Мишустин отметил увеличение доли используемых российских электронных компонентов в их составе. Кроме того, в ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе.

И мы здесь приглашаем наших партнеров по союзу переходить на эти разработки, вместе формировать дополнительный спрос, укреплять цифровой суверенитет и нашу совместную экономику. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что взаимный товарооборот России и Киргизии вырос на 13%.

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