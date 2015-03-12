Мишустин: взаимный товарооборот России и Киргизии вырос на 13%

По его словам, Москва заинтересована в расширении практического сотрудничества с Бишкеком по всем направлениям.

Взаимный товарооборот России и Киргизии в 2024 году вырос на 13%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым в Ереване.

По словам Мишустина, Россия высоко ценит дружественные отношения с Киргизией. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в расширении практического сотрудничества с Бишкеком по всем направлениям. Также российский премьер заявил, что правительства двух стран активно работают над долгосрочными стратегическими задачами в экономике.

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с премьером Белоруссии.

Видео: Правительство России