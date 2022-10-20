Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС

Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме "Сделано в России" сделал председатель российского правительства. Михаил Мишустин пояснил, что позитивная динамика фиксируется по экспортным товарам в Турцию, ОАЭ и Египет.
Фиксируется устойчивый спрос на российские пиломатериалы, целлюлозу и упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на удобрения – в Латинской Америке. Хорошую динамику продаж демонстрирует и масложировая продукция, востребованная в государствах Ближнего Востока.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер-министр РФ добавил, что страна продолжает экспортировать зерно в Египет, Турцию, регион Персидского залива, африканские и азиатские государства. В 2022 году в два раза увеличились поставки мясной продукции в Саудовскую Аравию, а также в страны СНГ и Северной Африки. В отдельных мировых регионах западное санкционное давление не помешало переходу России на экспорт более высоких переделов. В частности, государство в текущем году увеличило поставки переработанной рыбной продукции в Азию и в европейский регион.
Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики.
Фото и видео: Форум "Сделано в России"
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