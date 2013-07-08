Глава кабмина начал совещание по социально-экономическим проблемам региона.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа. Об этом чиновник сообщил коллегам на оперативном совещании в регионе, на котором поднимались вопросы социально-экономического продвижения за последние годы. Глава кабмина РФ уверен, что существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя.

Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил, что основные экономические показатели Северного Кавказа отстают от общероссийских. Эта ситуация касается валового регионального продукта на душу населения, смертности младенцев (показатель почти на треть выше чем тот, что фиксируется по стране). При этом Мишустин признал, что сейчас положение дел в регионе можно назвать непростым. Премьер уверен, что Северный Кавказ имеет проблемы, которые требуют решения и на федеральном уровне.

Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Пятигорск.

Фото: Правительство России

