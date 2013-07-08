Глава кабмина посетит "Профитэкс" и комплекс "Моя страна. Моя история".

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Пятигорск и Минеральные Воды. В программе у чиновника запланировано посещение завода "Профитэкс", созданного в 2013 году. Оно занимается созданием фасовочно-упаковочного оборудования для объектов пищевой промышленности. Также глава кабмина посетит местный музейно-выставочный комплекс "Моя страна. Моя история". Этот объект стал 23 по стране подобным мультимедийным парком.

Также премьер-министр планирует провести совещания при участии полпреда российского президента Юрием Чайкой и главами региона. Мероприятие будет посвящено вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа.

Регионы получат дополнительные средства на ликвидацию несанкционированных свалок.

Виддео: Telegram/Другой Беляков