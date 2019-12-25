К этому привели правительственные меры поддержки занятости.

Михаил Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда. Об этом глава правительства РФ заявил во время заседания с вице-премьерами страны.

Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник считает, что важную роль в стабилизации ситуации на трудовом рынке сыграл внедренный государством пакет мер поддержки занятости, а также по развитию экономики.

Мишустин назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей.