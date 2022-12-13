Мишустин заявил о необходимости привлечь в экономику 10 трлн рублей частных инвестиций

Глава кабмина России провел стратегическую сессию по развитию промышленности в стране.

Российские власти работают над привлечением частных инвестиций в приоритетные отрасли производства. Соответствующее заявление в рамках выступления на стратегической сессии правительства по вопросу развития промышленности сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что за следующие восемь лет объем таких вложений со стороны государства должен составить как минимум 10 триллионов рублей. Руководитель кабинета министров заметил, что дополнительные меры поддержки принимаются по поручению президента РФ.

...Помогут значительно увеличить объемы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн и более - уже в текущем. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер страны подчеркнул, что специально для решения задачи в конце марта власти запустили механизм кластерной инвестиционной платформы. Он предусматривает предоставление долгосрочных кредитов по льготной ставке. За последний месяц удалось одобрить восемь таких проектов при общей стоимости в 220 миллиардов рублей. Еще более 40 заявок остаются на рассмотрении. ИХ объем правительство оценивает в 1,3 триллиона рублей.

Правительство направит 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования.

Фото и видео: Правительство России