Правительство направит 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования

Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год.

Правительство России направит 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, средств на эти цели выделено вдвое больше, чем в прошлом году. Мишустин отметил, что субсидии позволят предприятиям компенсировать до 80% затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год.

Ранее мы сообщали, что правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям.

Видео: Правительство России