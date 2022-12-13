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Правительство направит 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования

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Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год.

Правительство России направит 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, средств на эти цели выделено вдвое больше, чем в прошлом году. Мишустин отметил, что субсидии позволят предприятиям компенсировать до 80% затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год.

Ранее мы сообщали, что правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, модернизация, правительство россии, премьер-министр россии, судовое оборудование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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