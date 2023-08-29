Мишустин заявил, что все больше регионов РФ становятся привлекательными для путешествий

Глава кабмина РФ рассказал о важности развития отрасли внутренних путешествий по стране.

Туристический поток по России растет, а условия для разного типа отдыха (пляжного, лечебно-оздоровительного, активного) становятся лучше. Соответствующее заявление в рамках выступления на стратегической сессии по развитию туризма сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник обратил внимание на то, что внутренний туризм помогает стимулировать развитие не только экономического сектора, так и смежных направлений.

Все больше российских субъектов привлекают путешественников. Туристический поток из года в год только растет, причем не только в период летних и зимних каникул. Это и небольшие экскурсионные туры, круизы, а также многодневные поездки в отдаленные уголки нашей страны с уникальной природой. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что сейчас в стране активно создается транспортная инфраструктура, строятся курорты, гостиницы, открываются рестораны, преображаются городские пространства.

Мишустин поручил тщательно проработать возможность производить аттракционы в России.

Фото и видео: Правительство России