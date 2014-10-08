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Мишустин заявил, что вопросы снижения травматизма на предприятиях требуют особого внимания

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Глава кабмина РФ выступил перед участниками Недели охраны труда.

Вопросы снижения травматизма и прочих рисков на отечественных предприятиях требуют повышенного внимания в условиях роста и развития российской промышленности. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал в видеообращении к участниками VIII Всероссийской недели охраны труда. Чиновник обратил внимание коллег на том, что речь идет о взаимной ответственности сотрудников и организаций. Он добавил, что каждый работодатель должен предоставить рабочим необходимые условия для максимальной защиты граждан.

В условиях трансформации экономики и роста промышленности вопросы снижения травматизма и рисков на предприятиях, а также сокращения случаев профессиональных заболеваний требуют повышенного внимания.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина России подчеркнул, что в целях формирования инновационных и высокотехнологичных рабочих мест в стране нужны современные решения.  Власти ежегодно увеличивают объем финансирования, направляемого работодателям для обеспечения предупредительных мер. 

Мишустин призвал максимально автоматизировать процессы на вредных производствах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, охрана труда, травматизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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