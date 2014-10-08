Мишустин призвал максимально автоматизировать процессы на вредных производствах

Глава кабмина РФ рассказал о важности работы над безопасностью на производствах.

Технологии должны служить защите человека, поэтому все процессы на вредных и опасных производствах требуется максимально автоматизировать. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал в видеообращении к участниками VIII Всероссийской недели охраны труда. Глава кабинета министров считает, что причины происшествий на предприятиях во многом носят комплексный характер. В частности, реь идет об недостаточной организации или низком уровне подготовке сотрудников и руководителей. Он напомнил, что ради борьбы с этими явлениями в стране вступили в силу новые нормы адресной системы управления охраной труда для каждой организации.

Уверен, что в ходе сессий состоится обстоятельная дискуссия, обмен опытом. И, объединив наши усилия, мы сможем ответить на современные вызовы, сделать все необходимое для обеспечения безопасности труда, сохранения здоровья и жизни миллионов россиян. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ направят 5,2 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России