  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:01
82
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал максимально автоматизировать процессы на вредных производствах

0 0

Глава кабмина РФ рассказал о важности работы над безопасностью на производствах.

Технологии должны служить защите человека, поэтому все процессы на вредных и опасных производствах требуется максимально автоматизировать. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал в видеообращении к участниками VIII Всероссийской недели охраны труда. Глава кабинета министров считает, что причины происшествий на предприятиях во многом носят комплексный характер. В частности, реь идет об недостаточной организации или низком уровне подготовке сотрудников и руководителей. Он напомнил, что ради борьбы с этими явлениями в стране вступили в силу новые нормы адресной системы управления охраной труда для каждой организации.

Уверен, что в ходе сессий состоится обстоятельная дискуссия, обмен опытом. И, объединив наши усилия, мы сможем ответить на современные вызовы, сделать все необходимое для обеспечения безопасности труда, сохранения здоровья и жизни миллионов россиян.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ направят 5,2 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: безопасность, кабмин, михаил мишутин, охрана труда
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии