Мишустин заявил, что в 2024 году на развитие ИИ направят 5,2 млрд рублей

Глава кабмина РФ оценил вложения государства в отрасль технологий.

Российское правительство заложило в федеральном бюджете на следующий год порядка 5,2 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал на стратегической сессии по развитию таких разработок. Чиновник пояснил, что за 2022 год на отечественном рынке использование ИИ увеличилось на 18 процентов и достигло 650 миллиардов рублей. В данной технологической сфере задействовано порядка одной тысячи отечественных компаний, которые входят в реестр инновационных организаций.

Всего на развитие искусственного интеллекта из федеральных средств на будущий год предусмотрено 5 млрд 200 млн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что России пытаются закрыть доступ к передовым технологиям в сфере ИИ.

Фото и видео: Правительство России