Мишустин заявил, что России пытаются закрыть доступ к передовым технологиям в сфере ИИ

Глава кабмина РФ напомнил о западных санкциях.

Некоторые страны пытаются закрыть России доступ к передовым технологиям, в том числе в сфере искусственного интеллекта, но отечественные производители уже адаптировались к санкционному давлению. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал на стратегической сессии по развитию таких разработок.

Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители, что очень важно, смогли адаптироваться к этой ситуации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник обратил обратил внимание коллег на то, что технологические продукты на основе ИИ помогают повысить эффективность экономических секторов. вывести их на качественно новый уровень. Эти инновации широко применяются для анализа данных, прогнозирования, оптимизации процессов, автоматизации на производствах, запуска онлайн-сервисов для граждан и предпринимателей. Михаил Мишустин указал на важность работы по созданию таких ИИ на территории страны. Это позволит обеспечить России независимость от иностранных поставщиков и укрепит национальную безопасность.

Мишустин призвал аккуратно и ответственно внедрять технологии ИИ.

Фото и видео: Правительство России