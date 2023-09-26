Мишустин призвал аккуратно и ответственно внедрять технологии ИИ

Глава кабмина РФ рассказал о работе с технологиями.

Технологии искусственного интеллекта необходимо внедрять крайне аккуратно для того, чтобы у российского общества было доверие к инновациям. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал на стратегической сессии по развитию таких разработок. Он пояснил, что многие люди до сих пор настороженно относятся к новым технологиям. Особенно речь идет о внедрении устройств в отрасли, чувствительные с точки зрения морали и нравственности: образовании, социальной сфере, здравоохранении.

Поэтому подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь, использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность. Михаил Мишустин, преьер-министр РФ

Мишустин рассказал о результатах развития российской промышленности.

Фото и видео: Правительство России