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Мишустин призвал аккуратно и ответственно внедрять технологии ИИ

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Глава кабмина РФ рассказал о работе с технологиями.

Технологии искусственного интеллекта необходимо внедрять крайне аккуратно для того, чтобы у российского общества было доверие к инновациям. Соответствующее заявление глава кабинета министров Михаил Мишустин сделал на стратегической сессии по развитию таких разработок. Он пояснил, что многие люди до сих пор настороженно относятся к новым технологиям. Особенно речь идет о внедрении устройств в отрасли, чувствительные с точки зрения морали и нравственности: образовании, социальной сфере, здравоохранении.

Поэтому подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь, использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность.

Михаил Мишустин, преьер-министр РФ

Мишустин рассказал о результатах развития российской промышленности.

Фото и видео: Правительство России

Теги: инновации, искусственный интеллект, кабмин, михаил мишустин, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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