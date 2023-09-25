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Мишустин рассказал о результатах развития российской промышленности

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По его словам, отечественные предприятия смогли адаптироваться к санкционным вызовам благодаря системным мерам и господдержке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о результатах развития российской промышленности. Об этом он заявил на пленарной сессии промышленный выставки "Иннопром. Казахстан".

По словам главы правительства, объем продукции в сегменте автотранспортных средств увеличился в июле примерно в 1,5 раза. Всего в обрабатывающем секторе рост составил около 10%. Также Мишустин отметил, что отечественные предприятия смогли адаптироваться к санкционным вызовам благодаря системным мерам и господдержке.

Ранее Мишустин заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 1,5 трлн рублей.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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