Мишустин: товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 1,5 трлн рублей

Он напомнил, что прошлогодний показатель товарооборота составил 2 трлн рублей.

Товарооборот между Россией и Казахстаном в 2023 году превысил 1,5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии промышленный выставки "Иннопром. Казахстан".

По его словам, предприятия Москвы и Астаны плотно взаимодействуют друг с другом в сфере тяжелого, специального, сельскохозяйственного машиностроения. Мишустин напомнил, что прошлогодний показатель товарооборота составил 2 трлн рублей. Глава правительства подчеркнул важность объединения ресурсов и компетенций для обеспечения устойчивости производственных комплексов к внешним факторам.

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с премьер-министром Казахстана.

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