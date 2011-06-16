Глава правительства прилетел в Астану для участия в пленарной сессии выставки "Иннопром.Казахстан".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Мишустин прилетел в Астану для участия в пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан". Отмечается, что данное мероприятие объединит более 10 тысяч участников из 18 стран мира. Мишустин прибыл на выставку, где встретился со своим казахстанским коллегой. Он также осмотрит экспозиции, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

Ранее Мишустин заявил, что рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года.

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