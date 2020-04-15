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Мишустин заявил, что в России непростая ситуация с коронавирусом

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Он добавил, что система здравоохранения в России продолжает работать на максимальной нагрузке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране складывается непростая ситуация с коронавирусом.

По словам политика, количество заражённых растёт. Однако он отметил и тот факт, что увеличивается и число выздоровевших.

Мишустин добавил, что система здравоохранения в России продолжает работать на максимальной нагрузке.

Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно распределить их, - сказал глава кабинета министров.

Ранее Мишустин выделил силовикам 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.

Видео: government.ru

Теги: коронавирус, мишустин, пандемия, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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