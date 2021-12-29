Мишустин: в Петербурге игнорируют обращения о вакцинации и лечении КОВИД

Более четверти из 1,5 тысяч не было рассмотрено в срок.

Более четверти обращений пациентов на тему вакцинации и лечения коронавирусной инфекции в Петербурге не было рассмотрено в срок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Премьер заявил о необходимости оперативно реагировать на все обращения граждан по проблемам, связанным с коронавирусом. По его словам, из почти 1,5 тысяч обращений, четверть проигнорировали.

Резкий скачок заболеваемости COVID-19, кроме Петербурга, зафиксировали еще в 11 регионах страны. Правительство разработало план дополнительных мероприятий, которые подготовят здравоохранение к возможному росту числа больных.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут отменить QR-коды уже 20 января.

Фото: Piter.TV