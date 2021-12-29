Стало известно о возможной отмене QR-кодов в Петербурге 20 января

Чиновники сомневаются, что они помогают ускорить вакцинацию, при этом бизнес терпит убытки.

Обязательное требование предъявлять QR-коды при посещении культурных заведений, общепита, фитнес-центров и других общественных мест Петербурга могут отменить на ближайшем заседании оперативного штаба, которое состоится 20 января.

По данным "Фонтанки", в экономическом блоке Смольного сомневаются, что QR-коды помогают ускорить вакцинацию. При этом бизнес терпит огромные убытки, и растет напряженность среди горожан. О возможной отмене QR-кодов в Северной столице также писал "Деловой Петербург". Формальным поводом для пересмотра требований стал отказ от подобных ограничений на федеральном уровне.

QR-коды начали действовать в Петербурге с 1 ноября. С этого времени их требуют показать при посещении выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября ограничения распространились на бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, музеи, кинотеатры и ЗАГСы. Со 2 января QR-коды ввели в общепите и непродовольственных магазинах.

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