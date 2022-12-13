Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире

Глава кабмина РФ рассказал об импульсе развития.

У Союзного государства России и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Соответствующее заявление в ходе совместного заседания Совета министров сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что предстоящее мероприятие при Высшем Государственном Совете позволит сторонам придать взаимоотношениям новый импульс развития между братскими державами.

У Союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным.

Фото и видео: Правительство России