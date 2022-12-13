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Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире

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Глава кабмина РФ рассказал об импульсе развития.

У Союзного государства России и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Соответствующее заявление в ходе совместного заседания  Совета министров сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что предстоящее мероприятие при Высшем Государственном Совете позволит сторонам придать взаимоотношениям новый импульс развития между братскими державами.

У Союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным.

Фото и видео: Правительство России

Теги: белоруссия, кабмин, михаил мишустин, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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