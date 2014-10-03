  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
119
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин заявил, что судоходство всегда способствовало укреплению позиций России в мире

0 0

Глава кабмина вручил награды работникам морского и речного флотов России.

Международное судоходство всегда играло важнейшую роль в развитии нашей страны, так как оно способствовало не только расширению торговых связей и товарооборота, но также и укреплению государственной позиции в геополитике. Соответствующее заявление в ходе торжественного вручения наград сотрудникам морского и речного флотов сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

На протяжении всей истории международное судоходство играло важнейшую роль в жизни нашей страны, способствовало не только расширению внутренней и внешней торговли, но и укреплению позиций России в глобальной политике.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о важности работы судостроителей для технологического суверенитета.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, судоходство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии