Мишустин заявил о важности работы судостроителей для технологического суверенитета

Глава кабмина РФ записал обращение к участникам спуска на воду на воду танкера "Восточный проспект" и выхода в рейс "Академика Губкина".

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников кораблестроения. Чиновник оценил важность труда сотрудников судостроительной отрасли для укрепления государственной системы грузоперевозок и достижения технологического суверенитета. Видеообращение чиновника было показано на торжественной церемонии спуска на воду на воду танкера "Восточный проспект", а также выхода в первый рейс до порта приписки танкера "Академик Губкин".

Стабильная и надежная работа судостроителей важна для экспорта отечественных товаров, укрепления системы грузоперевозок и смежных секторов, развития собственных компетенций и производств для достижения технологического суверенитета. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров считает, что отечественный гражданский флот и вся страна получают подарок, значение которого сложно переоценить. Таким образом он оценил отправку из бухты Большой Камень танкера нового поколения "Академик Губкин" и спуске на воду танкера "Восточный проспект". По словам Михаила Мишустина, оба проекта проектировались на верфи "Звезда" при соблюдении самых высоких экологических стандартов и по передовым технологиям.

Мишустин заявил, что в России реализуется принцип "загрязнитель платит".

Фото и видео: Правительство России