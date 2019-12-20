Мишустин заявил, что в России реализуется принцип "загрязнитель платит"

Глава кабмина РФ оценил доклад Светланы Радионовой по ликвидации последствий в сфере экологии.

Ситуация с ответственностью за загрязнение окружающей среды меняется в России в лучшую сторону, так как нарушители знают о том, что понесут ответственность. Такое мнение в рамках рабочей встречи с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой высказал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллеге о том, что глава государства Владимир Путин подчеркивал важность принципа "загрязнитель платит". Эксперт обратил внимание на то, что компании-нарушители должны идти на ликвидацию того вреда, которые причинили природе и окружающей среде. Руководитель кабинета министров считает, что такая политика позволит улучшить качество жизни граждан. Он призвал Росприроднадзор держать этот вопрос на контроле.

Изменены достаточно серьезно нормативные акты. Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность. Михаид Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что Росприроднадзор выполняет важнейшие функции, связанные с экологической повесткой. В частности, речь идет о мониторинге мероприятий, которые реализуются по национальной программе "Чистая страна", а также по "Генеральной уборке". Чиновник надеется, что принятые меры позволят увеличить уровень защиты окружающей среды от негативного воздействия загрязненных территорий.

Бюджет России в 2022 году получил более 34 млрд рублей экологических платежей.

Фото и видео: Правительство России