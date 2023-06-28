Бюджет России в 2022 году получил более 34 млрд рублей экологических платежей

Светлана Радионова рассказала о том, как Росприроднадзор взыскивает средства с нарушителей.

Более 34 миллиардов рублей экологических платежей, в том числе штрафов и возмещений за нанесенный ущерб, поступило в государственный бюджет по результатам 2022 года. Соответствующее заявление в рамках выступления с докладом перед председателем российского правительства Михаилом Мишустиным сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В прошлом году те лица, которые непосредственно допускали нарушения, были привлечены к ответственности. Таких было больше 6 тыс. И в общей сложности в прошлом году экологических платежей, штрафов и ущербов поступило в бюджет больше 34 млрд рублей. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Светлана Радионова пояснила, что указанная сумма включает в себя обязательные платежи за негативное воздействие на окружающую среду, а также платежи за нанесенный ущерб. Денежные средства идут в бюджеты на различных уровнях власти. Далее на эти средства будут реализовываться мероприятия, которые предусматриваются задачами национального проекта "Экология". В текущий момент Росприроднадзор продолжает взыскивать штрафы с компаний за нанесение экологического вреда стране. Ведомству удалось выиграть свыше 350 судебных разбирательств. Это позволило государству отсудить у ответчиков около 7,5 миллиардов рублей.

У нас есть добросовестные предприятия, которые понимают, что в результате своей оплошности они совершили нарушения, и самостоятельно платят. Но есть и те, за кем приходится побегать. Бывают у нас суды и по несколько лет, бывают очень быстрые. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Росприроднадзор проконтролирует соблюдение квот на выбросы предприятий в пилотных регионах.

Фото и видео: Правительство России