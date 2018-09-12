Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война

Глава кабмина рассказал, что правительство принимает антикризисные меры.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что против России Западными странами развязана настоящая экономическая война. Такими словами он начал свою речь в рамках ежегодного отчета кабинета министров в Государственной Думе. По мнению чиновника, в текущих санкционных условиях успешная адаптация экономической системы серьезно зависит от успеха во взаимодействии кабмина и парламента.

Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что прошлой осенью состав Государственной Думы России существенно обновился, а со многими политиками кабинет министров встретился впервые. По версии Мишустина, теперь перед правительством и ГД стоят задачи и вызовы исторического масштаба, а граждане страны ждут от руководства оценок складывающейся ситуации и антикризисных решений. Мишустин подчеркнул, что население РФ хочет услышать о том, какие меры предпринимаются для преодоления экономических рисков.

Мишустин: Жириновский имел особый взгляд на многие проблемы РФ, но всегда был патриотом.

Фото и видео: Правительство России