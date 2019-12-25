Он призвал уделять много внимания защите персональных данных пользователей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что плохо относится к запрещающим инициативам. Мнением он поделился на встрече с молодыми учёными и предпринимателями. Об этом сообщает телеканал "360".

Председатель правительства отметил, что позитивно относится к предложениям, связанным с инновациями.

Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Одна из участниц встрече рассказала главе кабминиа про свою систему идентификации, основанную на динамических методах биометрического распознавания. Мишустин отметил, что это "тонкая, чувствительная вещь", потому что не все люди комфортно себя чувствуют при контакте с подобными системами. По мнению премьера, человек сам должен разрешить доступ к собственным данным.

И использовал по возможности тот способ, которому он доверяет.

Мишустин призвал уделять много внимания защите персональных данных пользователей.

Ранее Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства.