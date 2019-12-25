Ведь оно основано "на абсолютно независимой позиции наших государств".

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства. Мнением он поделился во время встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, СГ основано "на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера".

Мишустин считает, что укрепление отношений позволит убрать как ненужные барьеры как в торговле, так и в культуре.

Ранее Россия и Белоруссия договорились об оплате за энергоносители.