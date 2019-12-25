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Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства
Сегодня, 16:01
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matveyvn

Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства

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Ведь оно основано "на абсолютно независимой позиции наших государств".

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства. Мнением он поделился во время встречи с Александром Лукашенко.

По его словам, СГ основано "на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера".

Мишустин считает, что укрепление отношений позволит убрать как ненужные барьеры как в торговле, так и в культуре.

Ранее Россия и Белоруссия договорились об оплате за энергоносители.

Теги: белоруссия, лукашенко, мишустин, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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