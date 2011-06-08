Мишустин: платежи внутри России идут без перебоев

Глава кабмина РФ рассказал, что Запад не смог сломать экономику и финансовый сектор РФ.

Глава российского правительства Мишустин заявил, что платежи внутри России идут без перебоев. Такой информацией премьер-министр поделился с законодателями в рамках ежегодного выступления с отчетом правительства в Государственной Думе. Чиновник уточнил, что несмотря на старания Запада, российская финансовая и банковская системы выстояли. При этом курс национальной валюты начинает стабилизироваться даже в условиях давления извне.

Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства Михаил Мишустин в целом отметил, что формированный государством ранее экономический задел, в основе которого лежала полная и достоверная обратная связь с гражданами, предприятиями и регионами, в текущей обстановке позволяет дать кабмину адекватный ответ на новые внешние и внутренние вызовы.

Мишустин: расширение свободы бизнеса позволит решить задачу сохранения рабочих мест.

Фото и видео: Правительство России