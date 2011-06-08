Мишустин: расширение свободы бизнеса позволит решить задачу сохранения рабочих мест

Глава кабмина РФ рассказал о возможностях для предпринимателей в условиях западных санкций.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что расширение свободы бизнеса позволит решить задачу сохранения рабочих мест и доходов граждан. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в рамках выступления в Государственной думе с ежегодным отчетом кабмина. Власти страны призывают бизнесменов занимать освобождающиеся нишы из-за ухода иностранных конкурентов с рынка.

Сокращается регуляторная нагрузка, чтобы компании не отвлекались на общение с государством, получение и продление лицензий и разрешений. Их силы и ресурсы сейчас должны быть сконцентрированы на выстраивании новых производственных и торговых цепочек, поиске надежных поставщиков. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что по согласованию с президентом России правительством был введен мораторий на все плановые и внеплановые проверки бизнеса в тех случаях, при которых речь не идет о вопросах безопасности и здоровья людей. Михаил Мишустин уточнил, что для деловой среды проверки контролирующих органов всегда являлась чувствительным вопросом для предпринимателей. Кабмин намерен работать над дебюрократизация и снижением административного давления на бизнес на постоянной основе.

Мишустин заявил, что ситуация на внутреннем рынке продовольствия остается стабильной.

Фото и видео: Правительство России