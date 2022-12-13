Мишустин заявил, что инфляция в России находится на уровне меньше 4% годовых

Глава кабмина РФ рассказал о хороших показателях в АПК.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что инфляция в стране находится на уровне меньше 4% в годовом показателе. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе общения с представителями коммунистической партии (КПРФ). Чиновник пояснил законодателям, что речь идет об уровне, который ниже установленного Центробанком целевого показателя. Эксперт назвал конкретные отрасли, которые показали рост. В этом перечне лидером остается сельское хозяйство. Сейчас власти фиксируют тренд на качество агропромышленного комплекса, решаются вопросы по продовольственной безопасности. Сфере показала рост на уровне 10,2%.

То, что касается инфляции - в пиках <...> она была под 20%, годовая - 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%. Рост инвестиций продолжался в это непростое время. На 4,6% выросли инвестиции в основной капитал. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Премьер-министр затронул вопрос урожайности посевов. Он напомнил политикам, что в прошлом году показатель составил 157 миллионов тонн зерновых, что является рекордом. В СССР рекордным был 1978 год, когда удлось собрать 128 млн тонн зерна.

Мишустин: новые регионы важно обеспечить всеми объектами электросетевой инфраструктуры.

Фото и видео: Правительство России