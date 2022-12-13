Мишустин: новые регионы важно обеспечить всеми объектами электросетевой инфраструктуры

Глава кабмина РФ встретился с гендиректором ПАО "Россети" Андреем Рюминым.

Вошедшие в состав России четыре новых региона (Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики) необходимо обеспечить всей электросетевой инфраструктурой. Данную задачу в ходе рабочей встречи с руководителем "Россетей" Андреем Рюминым сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Чиновник напомнил генеральному директору ПАО о том, что стабильная работа электросетевого хозяйства представляет из себя залог поступательного развития и реализации национальных целей.

" прошлом году к Российской Федерации присоединились четыре новых региона. Важно обеспечить эти новые регионы соответствующими объектами сетевой инфраструктуры. Держите это на особом контроле. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Обсуждая выполненную работ у "Россетей", премьер-министр страны указал коллеге на тот момент, что, благодаря собственной инфраструктуре, компания связывает практически всю страну, а также помогает обеспечить субъекты РФ надежным, качественным и доступным энергоснабжением.

Инвестиции "Россетей" в 2022 году выросли до рекордных 435 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России