Инвестиции "Россетей" в 2022 году выросли до рекордных 435 млрд рублей

Андрей Рюмин рассказал о финансовых показателей компании.

Объем инвестиций для "Россетей" в 2022 году вырос до рекордных 435 млрд рублей. Соответствующими статистическими данными с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поделился руководитель компании Андрей Рюмин. Чиновник заметил, что в прошлом году удалось нарастить отпуск электрической энергии до 790 млрд кВт·ч. Эксперт пояснил, что несмотря на попытки внешнего давления, показатель по сравнению с 2021 году увеличился на один процент.

Хотелось бы сначала сказать, что в целом у нас объем финансирования мероприятий инвестиционной программы по 2022 году стал рекордным - 435 млрд рублей. Это абсолютный рекорд для группы компаний "Россети". Андрей Рюмин, глава "Россетей"

Андрей Рюмин добавил, что "Россети" уменьшили собственные операционные расходы на пять миллиардов рублей благодаря реорганизации. При этом выручка "Россетей" выросла в 2022 году на 6,5% (или до 1,3 трлн рублей), А чистая прибыль компании увеличилась на 10%.

Мишустин считает, что нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса.

Фото и видео: Правительство России