Мишустин считает, что нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса

Премьер-министр РФ встретился с главой Рослесхоза.

Модернизация российского лесопромышленного комплекса должна продолжаться. Соответствующее заявление в ходе выступления на рабочей встрече с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что важно реализовывать все запланированные мероприятия, которые важны с точки зрения охраны, защиты и восстановления отечественного лесного фонда в стране. Эти задачи значимы как для экономической системы государства, так и для местного населения и будущих поколений россиян.

Нужно и дальше продолжать работу по модернизации лесного комплекса, формированию для предприятий в первую очередь условий для развития, расширения, создания новых рабочих мест по всей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин и Иван Советников обсудили работу по оцифровке границ лесничеств в регионах РФ.По словам премьер-министра, требуется совмещать первичные границы земельных участков и все его характеристики.

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Фото и видео: Правительство России