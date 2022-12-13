Кабмин закрепит за военными и их семьями право пользования занимаемым служебным жильем

Михаил Мишустин рассказал о расширении прав по соцзащите граждан.

Российское правительство подготовило законопроект, который закрепит за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и членами их семей право использовать занимаемое ими служебное жилье. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров РФ сделал председатель Михаил Мишустин. Премьер-министр РФ уточнил, что власти страны продолжают заниматься усовершенствованием системы социальной защиты населения.

По поручению президента подготовлен законопроект, который закрепляет за ними право пользования занимаемым служебным жильем, а также право получать денежные компенсации при его аренде и сохранять место в очереди на улучшение жилищных условий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ добавил, что это правило будет распространяться на военнослужащих, семьи которых не могут следовать на место несения службы. В частности, этот закон касается той местности, в которой по объективным причинам государству сложно или невозможно обеспечить условия для пребывания родных и близких. Список таких территорий определит кабмин.

Кабмин предложил расширить перечень месторождений для экспорта СПГ.

Фото и видео: Правительство России