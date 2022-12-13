Кабмин предложил расширить перечень месторождений для экспорта СПГ

Михаил Мишустин рассказал о разработке участков в Красноярском крае и ЯНАО.

Российское правительство считает необходимым расширить список отечественных месторождений, откуда можно экспортировать сжиженный природный газ, на еще ряд перспективных участков государственных недр. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания кабинета министров перед коллегами сделал премьер Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что такое решение властей позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ до 100 миллионов тонн. Мишустин предложил рассмотреть возможность отправки СПГ по восточному направлению, к странам Азиатско-Тихоокеанского региона".

...Добавив в перечень перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения, к которым, соответственно, экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мтхаил Мишустин пояснил, что речь идет прежде всего о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, так как на этих территориях расположились значительные запасы СПГ. В целом речь идет о порядке трех триллионов кубометров голубого топлива.

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Фото и видео: Правительство России