Кабмин направит свыше 27,5 млрд рублей на строительство морского терминала в Певеке

Михаил Мишустин рассказал о развитии Севморпути.

Российское правительство профинансирует строительство нового морского терминала в Певеке на Чукотке. Об этом глава кабинета министров рассказал коллегам Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что за четыре года на создание такого проекта будет выделено свыше 27,5 млрд рублей. Эксперт рассказал о том, что ведется комплексное развитие портовой инфраструктуры Северного морского. При этом грузовой поток в регионе увеличивается, то позволяет обеспечивать потребности миллионов потребителей, который проживают на Дальнем Востоке и Арктической зоне. В частности, это решение позволяет кабмину проводить надежную логистику сырья, которое необходимо для промышленной продукции.

Глава государства особо отмечал необходимость сделать так, чтобы в каждом порту по пути следования производилось обслуживание судов и обработка грузов. Направим свыше 27,5 млрд рублей для нового морского терминала на Чукотке. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что государственное финансирование терминала в Певеке позволит возвести грузовые причалы, технические сооружения, канал, дамбу и навигационное оснащение, установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков.

Мишустин в преддверии 8 Марта признался, что с женщинами ему работать легче.

Фото и видео: Правительство России