Мишустин: экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов

Даниил Егоров рассказал о задачах ФНС.

Российская экономическая система развивается быстрее, чем ранее прогнозировалось. Соответствующее заявление сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин на рабочей встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Премьер-министр указал коллеге на то, что высокая динамика фиксируется властями в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле.

Дании Егоров отметил, что ФНС предстоит выстроить систему администрирования налогов в соответствии с принятым законодательством. В результате малообеспеченные семьи с двумя и более детьми смогут получить социальную налоговую выплату, которая снизит уплаченный НДФЛ до шести процентов. Такая мера затронет свыше 18 миллионов граждан. Властями планируется и увеличение стандартных вычетов на детей, а также лимитов доходов по ним. Это решение затронет более 35 миллионов человек. Дополнительно профильная служба готовится к внедрению налогового вычета по ГТО и диспансеризации. В стране будут запущены и информационные кампании для того, чтобы люди знали о тех возможностях, которые им предоставляет государство. Также ФНС обновляет информационные системы и сервисы для налогоплательщиков. Эти процессы позволят специалистам готовить документы на вычет без заявлений от гражданина. Заявителю останется только выбрать счет для перевода денежных средств.

Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России