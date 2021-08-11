Мишустин: цифровизация поможет построить удобную таможенную систему для людей

Премьер РФ обсудил с главой ФТС проекты ведомства.

Применение искусственного интеллекта и интернета вещей позволит сделать федеральную таможенную систему более качественной и удобной для граждан. Такое заявление на рабочей встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным сделал руководитель российского правительства Михаил Мишустин.

Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей и всех технологий, о которых вы рассказали, поможет сделать таможенную систему еще более качественной, современной и удобной для наших людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Владимир Булавин на встрече с главой кабмина РФ перечислил в числе цифровых проектов ФТС создание интеллектуального пункта пропуска, модернизирование системы управления рисками, формирование нового центра обработки информации, а также работу по автоматизации получения и анализа снимков от инспекционно-досмотровых комплексов. Мишустин полагает, что даже в условиях пандемии коронавируса таможенная структура продолжает качественно работать. Во многом он видит влияние хорошо сбалансированного бюджета.

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