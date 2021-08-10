Глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых

Даниил Егоров рассказал об ожиданиях по повышенной ставке НДФЛ.

Глава Федеральной налоговой службы рассказал, сколько денег принесет государственному бюджету налог на богатых. По словам Даниила Егорова, полученные средства от повышенного НДФЛ за полгода составили около 29 млрд рублей. За весь 2021 год ФНС планирует получить из данного источника порядка 70 млрд рублей. Информацией специалист поделился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным во время личной встречи.

Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей. Я хочу напомнить, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями. Даниил Егоров, глава ФНС РФ

Напомним, что с текущего года налог на доходы физических лиц увеличен с 13 до 15 для граждан, получающих доходы более 5 млн рублей ежегодно.Поступления от базовой ставки налоги идут в региональные бюджеты. Сборы налога на богатых пойдут в федеральный бюджет. В законе на трехлетний период заложены поступления от данного вида налогов в размере 60 млн (на 2021 год), 64 млрд (на 2022 год) и 68,5 млрд (на 2023 год).

Мишустин заявил, что внедрение онлайн-касс прошло эффективно.

Фото и видео: Правительство России