Глава кабмина РФ оценил меры поддержки предпринимателей в условиях пандемии ковида.

Льготные кредиты бизнесу в пандемию помогли сохранить 5,4 млн рабочих мест. Об этом рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Чиновник уточнил, что программа ФОТ 2.0 позволила на шесть месяцев предпринимателем брать кредит под 2% средства. Единственным условием было то, что компания сохранит численность сотрудников на 90%.

...И тогда сможете списать соответствующий кредит, который предоставлялся также в размере МРОТ, умноженного на численность сотрудников, по тем видам экономической деятельности, которые наиболее пострадали в период пандемии. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Эксперт подчеркнул, что по предложению Владимира Путина в РФ выплачивались гранты в сумме МРОТ*численность людей. Недавно президент РФ выступил с инициативой разработать платформу для выплат тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна из-за санитарной необходимости. Большинство сервисов и элементов поддержки во время пандемии доступны через технологические ресурсы и платформу ФНС РФ.

Поступление налогов в бюджет по итогам первого полугодия составило 12,8 трлн рублей.

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