Поступление налогов в бюджет по итогам первого полугодия составило 12,8 трлн рублей

Даниил Егоров провел встречу с Михаилом Мишустиным.

Поступление налогов в государственный бюджет по итогам первого полугодия составило 12,8 трлн рублей. Об этом на рабочей встрече с главой российского правительства сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даннил Егоров. В ведомстве рассчитывают на то, что рост поступлений по результатам 2021 года составит 25,5 трлн рублей (вырастет еще на 4,5 трлн рублей).

У нас серьезный рост экономики. Наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%...если говорить чисто о росте, то это 2 трлн 900 млрд рублей. Даниил Егоров, глава ФНС РФ

Эксперт напомнил, что денежные поступления от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые будут направлены на лечение орфанных заболеваний, за шесть месяцев составили 29 млрд рублей.

Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли.

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